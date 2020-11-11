Здание "Кванториума" в Ноябрьске построят в 2022 году

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа вскоре начнется строительство детского технопарка «Кванториум», сообщает RosTender.info. Администрация Ноябрьска объявила тендер на строительство здания технопарка. Из федерального и окружного бюджетов на эти цели будет направлено 722 млн рублей. Предложения от строительных организаций, участвующих в тендере, принимают до 2 декабря, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

По проекту, в «Кванториуме» будет действовать 15 лабораторий в составе 9 «квантумов». Это «Автоквантум», «Геоквантум», «Биоквантум», «IT-квантум», «Хайтек», «VR/AR-квантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум» и «Промдизайнквантум». В детском технопарке смогут проходить обучение до 800 детей в год. Согласно условиям тендера, трехэтажное здание необходимо возвести до 15 декабря 2022 года.

Созданием в России сети детских технопарков «Кванториум» занимается Агентство стратегических инициатив – некоммерческая организация, созданная правительством РФ. На Ямале планируют построить три «Кванториума» – кроме Ноябрьска они появятся в Салехарде и Новом Уренгое.



