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Кабмин включил радиоэлектронику в перечень приоритетной экспортной продукции

Кабмин включил радиоэлектронику в перечень приоритетной экспортной продукции

12 ноября 2020, 13:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЭЛЕКТРОНИКА, ЭКСПОРТ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

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Экспорт российской радиоэлектроники будет поддерживаться государством в приоритетном порядке. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Россия будет укреплять позиции отечественной радиоэлектроники на мировом рынке, - говорится в сообщении. - Экспорт такой продукции решено поддерживать в приоритетном порядке".

Отмечается, что продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало ее по поручению президента и утвердило в январе 2020 года.

Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие 10 лет - рост выручки в 2,5 раза, а также почти трехкратное увеличение экспорта.

"Добиться этого предполагается через развитие научно-технического потенциала, оптимизацию и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и подготовку высококвалифицированных кадров", - уточняют в кабмине.

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Источник: ТАСС

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