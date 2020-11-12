Экспорт российской радиоэлектроники будет поддерживаться государством в приоритетном порядке. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Россия будет укреплять позиции отечественной радиоэлектроники на мировом рынке, - говорится в сообщении. - Экспорт такой продукции решено поддерживать в приоритетном порядке".

Отмечается, что продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало ее по поручению президента и утвердило в январе 2020 года.

Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие 10 лет - рост выручки в 2,5 раза, а также почти трехкратное увеличение экспорта.