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"Крымэнерго" потратит 2 млрд рублей на строительство ЛЭП из Севастополя на ЮБК

Крымэнерго потратит 2 млрд рублей на строительство ЛЭП из Севастополя на ЮБК

12 ноября 2020, 09:15
Рубрика: Контракты
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: crimea.sm.news

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«Крымэнерго» потратит 1,914 млрд рублей на строительство транзитной линии 110 кВ из Севастополя в село Лучистое через Ялту. Тендер разыгрывают на портале госзакупок.

Согласно документации, деньги потратят на реконструкцию подстанции 110 кВ «Заря», строительство транзита, реконструкции подстанции «Алупка», строительство на подстанции в Лучистом источников реактивной мощности 25 мегавар. Это первый и четвертый этапы строительства.

От общей суммы 1,828 млрд рублей на проект выделили из федерального бюджета. Договор о бюджетном финансировании между Минэнерго России, Росимуществом и «Крымэнерго» заключили 26 июня 2020 года.

Ожидается, что строительные работы завершатся к 30 июня 2022 года, а к сентябрю объекты введут в эксплуатацию. За каждый день просрочки предусмотрены штрафные санкции — по 100 тысяч рублей.

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Источник: crimea.sm.news

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