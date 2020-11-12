Металлические лотки IEK® – сделаны в России!

Металлические кабеленесущие системы IEK® имеют преимущество при осуществлении закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом свидетельствует заключение Минпромторга о подтверждении производства в РФ металлических лотков IEK®.

Документ, который получила IEK GROUP, дает право экспортировать продукцию производства РФ для последующего использования российскими предприятиями в иностранных государствах.

Металлические кабеленесущие системы IEK® производятся на предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область). Они давно заслужили признание потребителей благодаря надежности и удобству при монтаже, отличным техническим характеристикам и высокой безопасной рабочей нагрузке.

Для тестирования металлических лотков и аксессуаров IEK® на безопасную рабочую нагрузку инженеры производственной площадки IEK GROUP в г. Ясногорске совместно со специалистами Службы технического регулирования нашей компании создали и аттестовали испытательные стенды СИБРН-1 и СИБРН-2.

Испытания металлических кабеленесущих систем на БРН проводятся в автоматизированном режиме. Все результаты тестов сохраняются в электронной базе данных, что позволяет анализировать и сравнивать характеристики современных изделий с их предшественниками, которые могли быть произведены и испытаны много лет назад. Это помогает специалистам IEK GROUP принимать решения, направленные на улучшение качества и потребительских характеристик продукции.

Благодаря высокотехнологичным производственным линиям, многоступенчатому контролю качества на всех этапах производства — от сырья до готовой продукции, металлические кабеленесущие системы IEK® отличаются удобством при монтаже и надежностью в эксплуатации.

Вот почему они пользуются популярностью у российских потребителей.