Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечат электроснабжение еще двух станций МЦД-4 «Киевско-Горьковский» – станции «Крёкшино» и «Кокошкино» получат 530 и 380 кВт мощности соответственно.

Два новых остановочных пункта улучшат транспортную доступность населенных пунктов Киевского направления Московской железной дороги на территории ТиНАО, а также позволят снизить нагрузку на Киевское и Боровское шоссе. Во время реконструкции станций для удобства местных жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.

Для надежного и качественного электроснабжения работ по реконструкции и запуска станций энергетики компании «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ.

Для обеспечения 530 кВт мощности станции «Крёкшино» энергетики проложили от реконструируемой распределительной подстанции 10 кВ две кабельные линии 10 кВт общей протяженностью 800 метров. После завершения масштабной реконструкции станции «Крекшино» появится новая платформа с навесом на всю длину и комфортный подземный переход с эскалатором и лифтом.

Для станции «Кокошкино» будет выдано 380 кВт мощности. Энергетики уже построили два секционирующих пункта 10 кВ, две кабельные линии общей протяженностью 650 метров, а также участок воздушной линии 6 кВ. В рамках реконструкции станции строятся две новые платформы и подземный пешеходный переход, оснащенный лифтами и эскалаторами.

«Выполненный энергетиками комплекс работ позволяет не только обеспечить электроэнергией реконструкцию и запуск станций, но и гарантирует вторую категорию надежности дальнейшего энергоснабжения, - отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. - Это означает, что в случае технологического нарушения на одной кабельной линии, напряжение будет подано по резервной, что позволит избежать перерывов в работе станций».

Напомним, ранее на территории ТиНАО энергетики «Россети Московский регион» выдали мощности станциям «Санино» и «Остафьево».