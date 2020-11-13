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Костромской судомеханический завод построит 11 промерных судов для ФКУ "Речводпуть"

Костромской судомеханический завод построит 11 промерных судов для ФКУ Речводпуть

13 ноября 2020, 14:40
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: rus-shipping.ru

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ФКУ «Речводпуть» по результатам открытого конкурса 9 ноября 2020 года заключило государственный контракт на выполнение работ по строительству 11 единиц  промерных судов класса «Р мс 1,2 А» проекта  3330, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Суда будут построены в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года федерального проекта «Внутренние водные пути».

Подрядная организация – АО «Костромской судомеханический завод». Генеральный разработчик проекта – ЗАО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота».

Промерные суда будут оснащены современными автоматизированными гидрографическими (промерными) комплексами,  предназначенными для  выполнения промерных работ при проведении гидрографических изысканий.

Преимуществами данного промерного комплекса является высокая скорость и точность промера, сплошная съемка дна акваторий (сканирование), возможность создания 3D-модели рельефа акваторий, расчета и контроля объемов дноуглубительных работ.

Кроме того, промерный комплекс способен выполнять промеры (траление) судового хода с глубиной 4,0 м и шириной 85 м за два продольных галса, что ведет к существенному сокращению расхода топлива.

Обстановочные теплоходы предполагается передать для работы в администрации бассейнов внутренних водных путей.
Характеристики судна: длина – 18,1 м; ширина – 3,2 м; мощность главного двигателя – 184 кВт; экипаж – 2 чел.; изыскательская партия – 4 чел.; автономность – 2 суток.

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Источник: rus-shipping.ru

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