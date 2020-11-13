В городе Пионерский Калининградской области вскоре возобновится строительство Международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов, сообщает RosTender.info. Федеральное предприятие «Росморпорт» объявило тендер по выбору подрядчика для создания портовой инфраструктуры в морском порту Калининград (в городе Пионерский). Максимальная цена контракта с победителем составляет 6 млрд 171 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 7 декабря, а 10 декабря конкурсная комиссия подведет итоги закупки. Как ожидается, объект будет введен в строй в декабре 2022 года.

Напомним, что строительство терминала началось в 2018 году, первоначально его собирались сдать в конце 2019 года. В 2019 году «Росморпорт» из-за срыва сроков расторгнул контракт с подрядчиком – компанией ООО «Больверк». Предполагается, что в год терминал в Пионерском сможет принимать 422 судов. Из них 110 круизных лайнеров и 312 паромов. Здесь могут причаливать суда длиной до 317 метров, рассчитанные более чем на 3 тыс. человек.