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13 ноября 2020, 15:40
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
Контракт на завершение строительства первой очереди производственного комплекса площадью 20 тысяч кв. метров на территории индустриального парка «Уфимский» на 210 млн рублей заключат с уфимским ООО «Газстройинвест». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Из документации следует, что заявки подавали «Газстройинвест» и ООО «Новая Техника», последнюю не допустили из-за несоответствия в закупочной документации, следует из решения комиссии.
Завершить работы планируется 30 июня 2021 года. Работы должны начаться с момента подписания договора, который предполагает строительство одноэтажного производственного здания, административного корпуса, столовой, необходимо провести наружный газопровод, наружные тепловые сети, внутренние инженерные коммуникации, освещение.
Ранее «Башинформ» сообщал, что на территории индустриального парка «Уфимский» будет возведен производственный комплекс с административным зданием площадью 20 тысяч квадратных метров для размещения новых резидентов. Уже построена автопарковка площадью более 35 тысяч квадратных метров на 300 легковых и 120 грузовых автомобилей, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.
По данным картотеки.ру, ООО «Газстройинвест» занимается строительством жилых и нежилых помещений, зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Генеральный директор — Рафаэль Султанов. Выручка в 2019 году составила 265,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.
Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РБ
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