﻿Контракт на завершение строительства первой очереди производственного комплекса площадью 20 тысяч кв. метров на территории индустриального парка «Уфимский» на 210 млн рублей заключат с уфимским ООО «Газстройинвест». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Из документации следует, что заявки подавали «Газстройинвест» и ООО «Новая Техника», последнюю не допустили из-за несоответствия в закупочной документации, следует из решения комиссии.

Завершить работы планируется 30 июня 2021 года. Работы должны начаться с момента подписания договора, который предполагает строительство одноэтажного производственного здания, административного корпуса, столовой, необходимо провести наружный газопровод, наружные тепловые сети, внутренние инженерные коммуникации, освещение.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿на территории индустриального парка «Уфимский» будет возведен производственный комплекс с административным зданием площадью 20 тысяч квадратных метров для размещения новых резидентов. Уже построена автопарковка площадью более 35 тысяч квадратных метров на 300 легковых и 120 грузовых автомобилей, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

По данным картотеки.ру, ООО «Газстройинвест» занимается строительством жилых и нежилых помещений, зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Генеральный директор — Рафаэль Султанов. Выручка в 2019 году составила 265,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.



Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РБ