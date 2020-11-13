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Разработан проект новых перечней товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств

Разработан проект новых перечней товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств

13 ноября 2020, 16:55
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: КонсультантПлюс

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Документ должен заменить аналогичный перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р, которое утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Проектируемый Перечень товаров включает 41 группу товаров (действующий перечень - 46 групп товаров). Исключаются, например, такие группы товаров, как "Провода и кабели электронные и электрические прочие", "Изделия из стекла изолирующие многослойные".

Согласно проекту постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств и Перечня упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств"

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Источник: КонсультантПлюс

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