Документ должен заменить аналогичный перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р, которое утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Проектируемый Перечень товаров включает 41 группу товаров (действующий перечень - 46 групп товаров). Исключаются, например, такие группы товаров, как "Провода и кабели электронные и электрические прочие", "Изделия из стекла изолирующие многослойные".

Согласно проекту постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств и Перечня упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств"