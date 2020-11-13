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В Ленинградской области построят поликлинику на 600 посещений в смену

В Ленинградской области построят поликлинику на 600 посещений в смену

13 ноября 2020, 13:40
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Управление экспертизы Ленинградской области рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство поликлиники в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение

Поселок начал активно застраиваться с 2012 года. Сейчас здесь возводят два крупных жилых комплекса. В микрорайоне уже работают школа и два детских сада, но вопрос обеспеченности социальной инфраструктурой все еще актуален. 

Проектом, одобренным государственной экспертизой Ленинградской области, предусмотрено строительство четырехэтажного здания с круглосуточным травмпунктом, станцией скорой помощи на четыре бригады, стоматологическим отделением и отдельными инфекционными блоками. Новый медицинский комплекс в Новоселье будет работать для детей и взрослых, которые проживают в районе массовой жилой застройки поселка или в прилегающих населенных пунктах Ломоносовского района и рассчитан на 600 посещений в смену. На сооружение медицинского учреждения планируют потратить 920 млн рублей, средства выделены из бюджета Ленинградской области. Планируется, что продолжительность стройки составит 21 месяц.

Застройщик - ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Проектировщики - ООО «РЕЙОННАНТ», ООО «ГК «Крафт».

Фото: новоселье.рф

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Источник: egrz.ru

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