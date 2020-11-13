На участках жилой застройки в поселке Красный колос Аксайского района Ростовской области вскоре начнется строительство сетей инженерно-технического обеспечения, сообщает RosTender.info. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства. На создание инфраструктуры из бюджета области планируют направить 1 млрд 635 млн рублей.

Заявки на участие в тендере принимают до 23 ноября, в этот же день конкурсная комиссия подведет итоги закупки. Согласно требованиям контракта, строительство сетей электричества, водопровода, канализации и других инженерных коммуникаций должно завершиться до 10 декабря 2022 года.

Напомним, что поселок Красный колос строится в 25 километрах от Ростова-на-Дону. Населенный пункт развивают как специализированный малоэтажный микрорайон для ростовских и аксайских многодетных семей, которым выделяют первые 1800 земельных участков. В настоящее время здесь также сооружают дороги.