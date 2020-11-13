Подписанное соглашение о социальном партнерстве рассчитано на 45 лет. По 4 миллиона рублей компания будет тратить каждый год. По словам учредителя «Регионэнергосервиса» Владислава Шадрина, в 2021 году деньги пойдут на восстановление внутренней электропроводки в жилых домах поселка Омчак, а также на строительство линии наружного освещения в Усть-Омчуге. Смета составлена администрацией округа и уже прошла государственную экспертизу. В Усть-Омчуге установят 41 опору и 44 светильника. При прокладке кабеля будет применен изолированный провод, позволяющий избежать замыкания при повышенной ветровой нагрузке.