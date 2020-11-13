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"Регионэнергосервис" потратит 4 млн рублей на соцпроекты в Тенькинском округе

Регионэнергосервис потратит 4 млн рублей на соцпроекты в Тенькинском округе

13 ноября 2020, 17:11
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: kolymaplus.ru

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Подписанное соглашение о социальном партнерстве рассчитано на 45 лет. По 4 миллиона рублей компания будет тратить каждый год. По словам учредителя «Регионэнергосервиса» Владислава Шадрина, в 2021 году деньги пойдут на восстановление внутренней электропроводки в жилых домах поселка Омчак, а также на строительство линии наружного освещения в Усть-Омчуге. Смета составлена администрацией округа и уже прошла государственную экспертизу. В Усть-Омчуге установят 41 опору и 44 светильника. При прокладке кабеля будет применен изолированный провод, позволяющий избежать замыкания при повышенной ветровой нагрузке.

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Источник: kolymaplus.ru

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