АО «НоваВинд» приступило к строительству Бондаревской ВЭС в Ставропольском крае. Мощность третьей строящейся ветроэлектростанции в крае составит 120 МВт, плановая среднегодовая выработка - 354 млн кВт.ч. На площадке будет установлено 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.

В настоящее время на площадке строительства уже мобилизовано 15 единиц строительной техники, а также более 50 рабочих и инженерно-технических специалистов. Ведутся подготовительные работы и работы по устройству буронабивных свай. На площадке уже работает бетонный завод производительностью бетонной смеси 135 куб. м в час, второй завод производительностью более 100 куб. м в час находится в процессе монтажа.

Справочно:

АО «НоваВинд» - дивизион Госкорпорации «Росатом», отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.