В Крыму началось строительство ещё 7 детских садов в рамках ФЦП

В Крыму заключены контракты на строительство детских садов в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Строительство дошкольных учреждений началось в Джанкойском, Белогорском, Бахчисарайском и Советском районах Республики Крым.

Новые детские сады в общей сложности будут рассчитаны на 1140 мест. На их строительство из федерального бюджета выделено 1,46 млрд рублей. Открытие детских садов планируется в сентябре 2022 года.

«Минэкономразвития уделяет особое внимание развитию детской инфраструктуры. В рамках ФЦП Крыма и Севастополя уже открылось 27 детских садов. До 2024 года запланировано строительство еще 59 детских садов», - отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Всего на строительство детских садов в Крыму и Севастополе до 2024 года заложено более 28 млрд рублей (28,9 млрд рублей).

На текущий момент по объектам ФЦП в Крыму заключено 69 контрактов на сумму 14,3 млрд рублей. В их числе - 23 контракта заключены на выполнение проектно-изыскательских работ, 29 – на осуществление строительно-монтажных работ, 10 – на выполнение капитальных ремонтов, 4 – на выполнение работ по строительному контролю, и 3 – по мероприятиям на объектах культурного наследия.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» включает в себя 951 объект с объемом финансирования 1,257 трлн рублей. На данный момент завершено 356 объекта, в стадии реализации находится 514 объектов.