АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принимает активное участие в подготовке студентов НИУ МЭИ ("Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва) оказывая помощь будущим специалистам в подготовке выпускных работ и освоении будущих специальностей работников кабельной промышленности. В связи с этим Ректор НИУ «МЭИ» Рогалёв Николай Дмитриевич выразил свою благодарность за деятельное участие АО «НП» ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в подготовке выпускников университета, организацию профессиональной практики, помощь в разработке заданий и выполнении выпускных бакалаврских работ и магистерских диссертаций.

Ускоренное развитие научно-технического прогресса требует от высшего образования нового взгляда на подготовку специалистов, который невозможно сформировать без активного участия промышленности. Высшее образование предполагает, что выпускники должны иметь не только глубокие теоретические знания по специальности, но и практические умения, и поэтому основной задачей практических занятий на предприятии является ознакомление студентов со сферой своей будущей профессиональной деятельности, закрепление полученных в аудиториях теоретических знаний и приобретение профессиональных навыков по специальностям и направлениям обучения.

АО «НП» ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» готово к дальнейшему содействию учебным заведениям и подготовке редчайших на сегодня профессионалов в кабельной отрасли.