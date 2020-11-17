Башкирский государственный медицинский университет отдаст одно из своих учебных зданий под общежитие, сообщает RosTender.info.

Администрация вуза объявила тендер на реконструкцию объекта. Стоимость реконструкции оценивается в 203,5 млн рублей. Заявки на участие от строительных организаций принимают до 8 декабря.

Согласно конкурсной документации, вуз планирует перестроить учебно-лабораторный корпус по адресу улица Репина, 6 под общежитие секционного типа. По требованиям заказчика, объект должен быть введен в строй не позднее 500 дней после завершения контракта, в 2022 году.

