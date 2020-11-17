 
Контракты

Башкирский университет переделает один из своих корпусов в общежитие

Башкирский университет переделает один из своих корпусов в общежитие

17 ноября 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Башкирский государственный медицинский университет отдаст одно из своих учебных зданий под общежитие, сообщает RosTender.info.
Администрация вуза объявила тендер на реконструкцию объекта. Стоимость реконструкции оценивается в 203,5 млн рублей. Заявки на участие от строительных организаций принимают до 8 декабря.

Согласно конкурсной документации, вуз планирует перестроить учебно-лабораторный корпус по адресу улица Репина, 6 под общежитие секционного типа. По требованиям заказчика, объект должен быть введен в строй не позднее 500 дней после завершения контракта, в 2022 году.
 

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Источник: РосТендер

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