 
Инновации (разработки)

Специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома испытали промышленные экзоскелеты в условиях стройки

Специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома испытали промышленные экзоскелеты в условиях стройки

17 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Инновации
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Строительство 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
266

Испытания проводили сотрудники Представительства РБ ПАО «Энергоспецмонтаж» (предприятие Инжинирингового дивизиона, специализируется на тепломонтажных работах) в цехе укрупнительной сборки на площадке Белорусской АЭС в присутствии специалистов Центра трансфера технологий АО ИК «АСЭ».

Экзоскелеты предоставила российская компания «РТ-Доверенные платформы РК». Испытания проводились в рамках дивизиональной программы технического перевооружения тепломонтажной отрасли «ТЕПЛОТЕХ 4.0». Опробование в условиях реального производства проходили два типа экзоскелетов. Первый разработан для облегчения работы сварщиков и монтажников в неудобных позах. Он также упрощает переноску грузов весом до 30 килограммов.

Конструкция второго типа предназначена для разгрузки коленных суставов и фиксации монтажника в сидячем и полусидячем положении. Испытания проводились при работе на сверлильном и лентопильном станках, операторы которых вынуждены длительное время стоять на месте.

«Мы получили положительные отзывы даже от тех, кто изначально относился к использованию экзоскелетов скептически. По нашим предварительным оценкам, применение экзоскелетов повысит производительность труда на 5-10%, снизит риск травматизма, облегчит условия труда рабочих. По итогам испытаний составлены протоколы, в которых отмечены положительные качества этих изделий и изложены замечания для доработки конструкции», — говорит начальник управления по развитию производственной системы ПАО «Энергоспецмонтаж» Денис Калинин.

Планируется, что до конца 2020 года компания-разработчик экзоскелетов доработает и сертифицирует свои изделия. После этого ПАО «Энергоспецмонтаж» возьмет в аренду несколько комплектов экзокелетов для длительных испытаний на стройплощадке АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Столичный производитель разработал встроенную систему дезинфекции лифтов
В Топливной компании ТВЭЛ открылось новое производство накопителей энергии
Кабели-переходники и кабели-вставки на основе технологии из различных видов оптических волокон
Компания igus вступает в ассоциацию PROFIBUS & PROFINET International (PI)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новости недели от RusCable.Ru
+