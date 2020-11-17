Испытания проводили сотрудники Представительства РБ ПАО «Энергоспецмонтаж» (предприятие Инжинирингового дивизиона, специализируется на тепломонтажных работах) в цехе укрупнительной сборки на площадке Белорусской АЭС в присутствии специалистов Центра трансфера технологий АО ИК «АСЭ».

Экзоскелеты предоставила российская компания «РТ-Доверенные платформы РК». Испытания проводились в рамках дивизиональной программы технического перевооружения тепломонтажной отрасли «ТЕПЛОТЕХ 4.0». Опробование в условиях реального производства проходили два типа экзоскелетов. Первый разработан для облегчения работы сварщиков и монтажников в неудобных позах. Он также упрощает переноску грузов весом до 30 килограммов.

Конструкция второго типа предназначена для разгрузки коленных суставов и фиксации монтажника в сидячем и полусидячем положении. Испытания проводились при работе на сверлильном и лентопильном станках, операторы которых вынуждены длительное время стоять на месте.

«Мы получили положительные отзывы даже от тех, кто изначально относился к использованию экзоскелетов скептически. По нашим предварительным оценкам, применение экзоскелетов повысит производительность труда на 5-10%, снизит риск травматизма, облегчит условия труда рабочих. По итогам испытаний составлены протоколы, в которых отмечены положительные качества этих изделий и изложены замечания для доработки конструкции», — говорит начальник управления по развитию производственной системы ПАО «Энергоспецмонтаж» Денис Калинин.

Планируется, что до конца 2020 года компания-разработчик экзоскелетов доработает и сертифицирует свои изделия. После этого ПАО «Энергоспецмонтаж» возьмет в аренду несколько комплектов экзокелетов для длительных испытаний на стройплощадке АЭС «Руппур» (Бангладеш).