Один из крупнейших производителей лифтов в России Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал и испытал систему дезинфекции кабин, позволяющую обезопасить от инфекций до 98% поверхностей. В ближайшее время новую разработку планируется запустить в производство, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Средства дезинфекции кабины лифта – одиночные светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета, обеспечивающие очистку воздуха и поверхностей. Уникальность конструкции заключается в том, что система встроена в кабину, а не монтируется как отдельный элемент. Это позволит синхронизировать запуск системы обеззараживания с датчиками лифта: дезинфекция будет проводиться только при гарантированном отсутствии внутри пассажиров. При открытии дверей и при наличии пассажиров система выключается, а лифт работает в штатном режиме.

«С января по сентябрь 2020 года столичные предприятия выпустили 12,7 тысячи лифтов, а это более чем на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В условиях пандемии производители стали уделять особое внимание вопросам соблюдения новых, более строгих санитарно-эпидемиологических требований. При этом они не просто скорректировали под них собственные производственные процессы, но и разрабатывают решения, которые позволяют сделать безопаснее дальнейшую эксплуатацию продукции. Система дезинфекции лифтов, разработанная ЩЛЗ, – один из таких продуктов, она уже успешно прошла проверку специалистами и готова к массовому производству», - рассказал глава департамента.

Он добавил, что к разработке уже есть интерес со стороны застройщиков.

Проверка проводилась в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, где была смонтирована стандартная кабина лифта со встроенной системой дезинфекции, разработанной инженерами ЩЛЗ. Анализ эффективности системы включал в себя несколько этапов: заражение, дезинфекция и оценка обеззараженного пространства на наличие вирусов.

Сотрудники НИИ нанесли на поверхность кабины лифта микроорганизмы, штаммы которых имеют сравнимую с вирусом COVID-19 устойчивость к средствам обеззараживания. После работы системы проверили кабину на наличие бактерий.

«Разработка этой технологии особенно актуальна в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Благодаря сотрудничеству с НИИ удалось получить объективный результат, сейчас сотрудники ЩЛЗ занимаются оптимизацией себестоимости и в ближайшее время будут готовы запустить новые лифты с системой обеззараживания в серийное производство», – рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

Ультрафиолетовые облучатели будут включаться в наименее интенсивные интервалы времени работы лифта. Так, в ночное время длительность дезинфекции составит 1 час, что обеспечивает практически полную стерильность кабины. Информация о работе системы будет отображаться на небольшом экране, расположенном внутри лифта. Это позволит проводить диагностику и ремонт в максимально короткие сроки. В настоящий момент инженеры ЩЛЗ изучают влияние бактерицидного ультрафиолета на используемые в конструкции кабины материалы и покрытия, чтобы избежать проблем, связанных с их эксплуатацией.

ЩЛЗ также приступил к проектированию отдельной системы для старых кабин и лифтов других производителей с полным сохранением функционала по дезинфекции воздуха и поверхностей.

Справка:

АО «Щербинский лифтостроительный завод» ведет свою историю с 1943 года. Сегодня ЩЛЗ является одним из крупнейших в России производителей лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание).