10 декабря в рамках Международного форума технологического развития ТЭК состоится презентация национальной отраслевой премии за достижения в области технологического развития и внедрения инноваций "DriverТЭК". Учреждение премии было инициировано Минпромторгом России, АНО "Агентство по технологическому развитию" совместно с ООО "Национальный нефтегазовый форум" при поддержке Минэнерго России и Союза нефтегазопромышленников России.

Премия призвана выдели инновационные и перспективные внутриотраслевые проекты и технологические решения, способствующие развитию ТЭК в России. В каждой из 20 номинаций, разделенных по секторам промышленности, участники смогут презентовать проекты и продемонстрировать новые инструменты для совершенствования отечественного нефтегазового сектора.

Организация премии будет проходить в три этапа. Первый этап - подготовка и презентация, второй - отбор проектов, третий этап - финал, который состоится 28 апреля 2021 года в рамках выставки "Нефтегаз" и Национального нефтегазового форума.

Как подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов:

"На первом этапе к участию в премии планируется пригласить более 200 организаций, среди которых компании топливно-энергетического комплекса и смежных ему отраслей промышленности, машиностроительный сектор и производителей отраслевого оборудования, научно-исследовательские организации и профильные высшие учебные заведения".

В программе Форума:



10:30-12:00 Сессия 1: Международное технологическое сотрудничество: трансформация Energy-сектора, современные вызовы и новые возможности для России;



12:00-12:20 Презентация Премии DriverТЭК;



12:35-13:35 Сессия 2: Инвестиционные инструменты и механизмы проектного финансирования;



13:50-15:20 Сессия 3: Новая технологическая политика ТЭК России: актуальные задачи в развитии отраслевого машиностроения и сервисных услуг;



15:35-17:00 Сессия 4: Испытательные полигоны и инжиниринговые центры: новые технологические партнерства, трансфер технологий и компетенций.

Проведение Форума запланировано в онлайн-формате из студии Гиперкуба СКОЛКОВО. По всем вопросам организации и проведения данных мероприятий просим обращаться в организационный комитет: контактный телефон: +7 (495) 640-34-64, адрес электронной почты: mail@oilandgasforum.ru.