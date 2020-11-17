В Якутии повысят уровень безопасности авиаполетов

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на оснащение региональных аэропортов «Хандыга (Теплый ключ)» и «Усть-Мая» оборудованием моноимпульсного вторичного радиолокатора. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Моноимпульсный вторичный радиолокатор предназначен для обнаружения и измерения координат воздушных судов во внеаэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением.

Первым проектом предусмотрено размещение основного технического оборудования МВРЛ «Аврора-2» - башни с антенным модулем, аппаратного контейнера, здания контейнерного типа, башни контрольного ответчика и ограждения на двух площадках в границах сельского поселения Теплоключевской наслег Томпонского улуса Республики Саха (Якутия) за пределами контролируемой территории аэропорта «Хандыга (Теплый ключ)».

Вторым проектом, также получившим положительное заключение Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России, запланирована установка аналогичных объектов на двух площадках в границах сельского поселения Петропавловский национальный наслег Усть-Майского улуса (района) на территории аэродрома «Усть-Мая».

Максимальная дальность обзора устанавливаемых радиолокаторов составит 465 км. Полученная информация будет передаваться на оборудование комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Альфа-3», находящееся в Якутском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Проектную документацию на оснащение якутских аэропортов оборудованием МВРЛ «Аврора-2» подготовили в АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Фото: vesti14.ru