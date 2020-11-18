В Московской областной школе-интернате естественно-математической направленности им. П. Л. Капицы (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы) в городе Долгопрудном вскоре начнется строительство комплекса зданий для учебы и проживания учеников, сообщает RosTender.info.

На территории лицея возведут учебный корпус начальной школы на 425 мест, детский технопарк, а также кампус для проживания студентов на 200 мест. Стоимость строительства оценивается в 3 млрд 53 млн рублей.

Дирекция заказчика капитального строительства Московской области объявила тендер по выбору подрядчика для возведения зданий Физтех-лицея. Заявки на участие принимают до 3 декабря, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

Согласно материалам тендера, сначала планируют построить здания технопарка и кампуса – их введут в строй в течение двух лет, затем еще через год сдадут здание школы. Также на территории лицея проведут благоустройство и построят новую котельную.

