Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки на 59 км федеральной автодороги М-1 «Беларусь». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Трасса автомобильной дороги М-1 «Беларусь», длина которой составляет 453 км, проходит от пересечения МКАД с Можайским шоссе до границы с Республикой Беларусь.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство транспортной развязки на 59 км автодороги в Одинцовском районе Московской области.

Транспортная развязка в разных уровнях, индивидуального типа, станет единым транспортным узлом автомобильной дороги М-1 «Беларусь», улично-дорожной сети военно-патриотического парка «Патриот», индустриального парка «Патриот» и автомобильной дороги Парк «Патриот» - аэродром «Кубинка».

В состав транспортной развязки входят четыре путепровода общей длиной 244,6 м - через основной ход автомобильной дороги М-1 «Беларусь» и альтернативный, 16 съездов общей длиной 10,74 км, 15 водопропускных труб под съездами для перепуска воды из замкнутых участков развязки за ее пределы.

На участках развязки, расположенных вблизи заселенной территории, планируется устройство шумозащитных экранов. Для уменьшения площади, занятой насыпью земляного полотна, и сохранения пространственного экологического коридора на одном из съездов сооружается подпорная стена.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ГК «Автодор». Генеральный проектировщик – ЗАО «Институт «Трансэкопроект».

Фото: nat-geo.ru