Власти Петербурга и группа ВТБ заключили соглашение о реализации проекта строительства первого участка широтной магистрали - Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) - на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

"Документ подписан в развитие действующего между городом и банком соглашения о строительстве и эксплуатации ЗСД. Соглашение, фиксирующее параметры реализации проекта Витебской развязки, подписано 18 ноября 2020 года в рамках "Транспортной недели" в Москве", - говорится в сообщении.

По условиям соглашения, партнеры реализуют одно из перспективных проектных решений Западного скоростного диаметра - Витебскую развязку протяженностью 2,6 км. Участок предполагает шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 км/час, его пропускная способность - до 70 тыс. транспортных средств в сутки.

Создание Витебской развязки существенно улучшит доступность ЗСД для жителей прилегающих районов города, снизит нагрузку на существующую развязку Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

Стоимость строительства развязки ЗСД с перспективной ШСМД оценивается в 27 млрд рублей, из которых около 10 млрд будут привлечены ООО "Магистраль северной столицы". Предполагаемый срок строительства составит четыре года, эксплуатация в рамках соглашения о ГЧП будет осуществляться ООО "Магистраль северной столицы" до 2042 года, то есть до конца срока действия документа.