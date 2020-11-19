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Акустический кабель Chord C-screenX: бескислородная медь, сшитый полиэтилен и экранирующая оплетка

Акустический кабель Chord C-screenX: бескислородная медь, сшитый полиэтилен и экранирующая оплетка

19 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Инновации
Метки: Audio
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: stereo.ru

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Audio

Компания Chord выпустила экранированный акустический кабель C-screenX. Он годится для акустики домашнего кинотеатра, а также может применяться в стереосетапах.

Новинка получила изоляцию из сшитого полиэтилена (СПЭ). Как утверждается, это обеспечило кабелю C-screenX долговечность (СПЭ стабилен около 50 лет), устойчивость к изменениям температуры и достаточную гибкость для сложных траекторий, по которым иногда приходится прокладывать кабели. Такая же изоляция использована и в старших кабелях Chord LeylineX и ClearwayX.

C-screenX — круглый кабель диаметром 9 мм. Chord поставляет его в катушках, «под разделку». Белый цвет оболочки, по мнению компании, сделает кабель незаметным на фоне белых стен и плинтусов.

Новинка оснащена многожильными бескислородными медными проводниками в структуре витой пары. От внешних помех C-screenX защищен экранирующей оплеткой.

Кабель Chord C-screenX уже доступен в Великобритании по цене 7,5 фунтов стерлингов за метр.

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Источник: stereo.ru

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