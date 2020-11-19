 
Контракты

Через 2 года в Троицке откроется школа с бассейном и планетарием

Через 2 года в Троицке откроется школа с бассейном и планетарием

19 ноября 2020, 14:40
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
159

В московском городском округе Троицк вскоре начнется строительство самой большой школы в Новой Москве, сообщает RosTender.info.
Департамент развития новых территорий Москвы проводит тендер по выбору подрядчика для проектирования и возведения школы. Стоимость предстоящих работ оценивается в 3 млрд 687 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 4 декабря, в этот же день планируют назвать победителя.

Как ожидается, школу введут в строй через 2 года и 2 месяца после начала проектирования. Общая площадь строения превышает 11 тыс. кв. метров. В школе будет действовать актовый зал на 775 мест и мобильный зал на 475 мест. Для детей создадут планетарий с обсерваторией, шахматный класс, музей, мастерские по электротехнике и живописи, комнаты живой природы и другие помещения для занятий. В спортивном блоке школы разместят плавательный бассейн на 64 человека, спортзалы и зал для занятий художественной гимнастикой.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На развитие ОЭЗ на Байкале в Иркутской области потратят более 400 млн рублей
В Приморском крае на трассе Находка-Кавалерово реконструируют 2 моста
Космический центр имени М. В. Хруничева реконструирует производство РосТендер
Логистический комплекс за 200 млн рублей построят в ОЭЗ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новости недели от RusCable.Ru
+