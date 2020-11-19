В московском городском округе Троицк вскоре начнется строительство самой большой школы в Новой Москве, сообщает RosTender.info.

Департамент развития новых территорий Москвы проводит тендер по выбору подрядчика для проектирования и возведения школы. Стоимость предстоящих работ оценивается в 3 млрд 687 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 4 декабря, в этот же день планируют назвать победителя.

Как ожидается, школу введут в строй через 2 года и 2 месяца после начала проектирования. Общая площадь строения превышает 11 тыс. кв. метров. В школе будет действовать актовый зал на 775 мест и мобильный зал на 475 мест. Для детей создадут планетарий с обсерваторией, шахматный класс, музей, мастерские по электротехнике и живописи, комнаты живой природы и другие помещения для занятий. В спортивном блоке школы разместят плавательный бассейн на 64 человека, спортзалы и зал для занятий художественной гимнастикой.