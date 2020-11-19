Логистический комплекс с объемом инвестиций более 200 млн рублей планируют построить на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Об этом в среду сообщила журналистам представитель управления инвестиций и инноваций Липецкой области Вера Дешевых.

"Меморандум о размещении логистического комплекса на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк" подписал заместитель главы Липецкой области Дмитрий Аверов и руководитель ООО "Трансел" Тимофей Бочаров. Запланированный объем инвестиций составит более 200 млн рублей", - сообщила Дешевых.

Комплекс рассчитан на хранение средств защиты растений, семян и прочей продукции. В нем будет создано порядка 20 рабочих мест.

"Трансел" - российская логистическая компания международного класса, основанная в 2008 году. Филиалы компании есть практически во всех регионах страны, занимается международной доставкой грузов из отдаленных и труднодоступных регионов России.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает свыше 60 компаний-резидентов из разных стран, они построили 26 заводов. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.