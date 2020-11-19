Началось строительство Рпенского проезда во Владимире

ГУП "Дорожно-строительное управление №3" приступило к строительству Рпенского проезда во Владимире, сообщила пресс-служба администрации региона.

Договор с подрядчиком на выполнение работ по строительству был заключен 18 ноября. По информации обладминистрации, до конца года подрядчик планирует расчистить полосы отвода от лесонасаждений, построить временные здания и сооружения, провести переустройство тепловых сетей, паропровода, водопровода.

Как сообщалось, департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области объявил аукцион на строительство Рпенского проезда в конце октября. Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 млрд 77,65 млн рублей. По итогам аукциона комиссия признала победителем тендера ГУП "Дорожно-строительное управление №3" (Владимир). Однако антимонопольная служба приостановила заключение контракта на строительство Рпенского проезда во Владимире из-за жалобы от компании ООО "Автогарант".

Как следует из опубликованной на сайте госзакупок информации, в своей жалобе ООО "Автогарант" указало, что в проектной документации заказчик обязал использовать при строительстве материал определенного товарного знака без возможности использования эквивалентного товара. По итогам рассмотрения УФАС признала жалобу обоснованной и обязало заказчика внести изменения в документацию к аукциону, после чего процедура подписания контракта была возобновлена.

Согласно техзаданию, работы по строительству Рпенского проезда должны завершиться в апреле 2023 года.

Длина Рпенского проезда составит более 2 км, ширина — 15 м. Проект определен как приоритетный для региона. Его стоимость оценивается в 2,6 млрд рублей. Работы финансируются из федерального и областного бюджетов, а также бюджета Владимира.