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ООО "Светосервис-Волгоград" заменит наружное освещение Нижнего Новгорода

ООО Светосервис-Волгоград заменит наружное освещение Нижнего Новгорода

19 ноября 2020, 17:59
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: rbc.ru

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Компания «Светосервис-Волгоград» признана победителем конкурса муниципального предприятия Нижнего Новгорода «Инженерные сети» на выполнение работ по модернизации городского наружного освещения. Согласно информации на сайте госзакупок, договор планируется заключить за 2,32 млрд руб. при начальной цене контракта более 3,5 млрд руб.

Напомним, выбранному подрядчику необходимо к июлю 2021 года установить 65,2 тыс. новых светодиодных светильников (сейчас используются натриевые), из них 19,7 тыс. светоточек должны иметь управляемый блок питания. Вся система освещения будет автоматизирована, что потребует установки станций беспроводной связи.

Из информации к закупке следует, что контракт будет оплачиваться за счет сложившейся экономии расходов на оплату электричества — по расчетам мэрии, при минимальном снижении платежей на 60% она составит 2,1 млрд руб. в течение восьми лет.

ООО «Светосервис-Волгоград» зарегистрировано в Волгограде в 2017 году с уставным капиталом 50 тыс. руб. Генеральным директором фирмы является Дмитрий Комлев, учредитель — бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос. Компания специализируется на выполнении электромонтажных работ: ее выручка в 2019 году составила 262 млн руб., чистая прибыль — 47 млн руб.
 

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Источник: rbc.ru

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