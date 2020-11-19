Работники филиала «Россети Центр Воронежэнерго» провели экскурсию на цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ «Спутник» для руководителей и сотрудников профильных подразделений АО «Воронежсинтезкаучук», где ознакомили специалистов предприятия с применяемыми в современной энергетике технологиями.

АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в России и входит в группу «Сибур Холдинг». Каучуки широко применяются в производстве резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин, резинотехнических изделий, термоэластопласты применяются в дорожном строительстве и производстве кровельных материалов.

В ходе экскурсии специалисты Воронежсинтезкаучук, отвечающие за энергоснабжение предприятия, строительство энергообъектов, их эксплуатацию и релейную защиту, смогли осмотреть высокотехнологичное цифровое оборудование, установленное на ПС 110 кВ «Спутник», оценить его характеристики и преимущества.

ПС 110 кВ «Спутник» - крупнейший проект инвестиционной программы Воронежэнерго, реализованный в этом году. Это один из самых современных энергообъектов в России, его установленная мощность – 80 МВА. В рамках Концепции цифровой трансформации электросетей, реализуемых в ГК «Россети», на новом центре питания передовое отечественное оборудование, а также используются цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием. Вместо электромеханических устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на объекте используются новейшие программные комплексы на микропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, будут поступать по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями филиала «Россети Центр Воронежэнерго». Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами осуществляется дистанционно. Это позволило существенно повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечило удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния.

ПС 110 кВ «Спутник» обеспечит необходимой мощностью несколько жилых комплексов, рассчитанных на 27 тысяч человек, одну из крупнейших в России школ на 2 860 учащихся, а также поликлиники на 1 100 пациентов и станции скорой помощи, возводимых в Северном микрорайоне Воронежа.

Участники экскурсии поблагодарили энергетиков за организацию интересного и познавательного мероприятия.