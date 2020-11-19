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Сотрудники Воронежэнерго организовали для представителей компании "Сибур" экскурсию на первую цифровую подстанцию региона

Россети Центр, Воронежэнерго, цифровизация

Россети Центр, Воронежэнерго, цифровизация

Россети Центр, Воронежэнерго, цифровизация

Россети Центр, Воронежэнерго, цифровизация

Работники филиала «Россети Центр Воронежэнерго» провели экскурсию на цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ «Спутник» для руководителей и сотрудников профильных подразделений АО «Воронежсинтезкаучук», где ознакомили специалистов предприятия с применяемыми в современной энергетике технологиями.

АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в России и входит в группу «Сибур Холдинг». Каучуки широко применяются в производстве резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин, резинотехнических изделий, термоэластопласты применяются в дорожном строительстве и производстве кровельных материалов.

В ходе экскурсии специалисты Воронежсинтезкаучук, отвечающие за энергоснабжение предприятия, строительство энергообъектов, их эксплуатацию и релейную защиту, смогли осмотреть высокотехнологичное цифровое оборудование, установленное на ПС 110 кВ «Спутник», оценить его характеристики и преимущества.

ПС 110 кВ «Спутник» - крупнейший проект инвестиционной программы Воронежэнерго, реализованный в этом году. Это один из самых современных энергообъектов в России, его установленная мощность – 80 МВА.  В рамках Концепции цифровой трансформации электросетей, реализуемых в ГК «Россети», на новом центре питания передовое отечественное оборудование, а также используются цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием. Вместо электромеханических устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на объекте используются новейшие программные комплексы на микропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, будут поступать по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями филиала «Россети Центр Воронежэнерго». Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами осуществляется дистанционно. Это позволило существенно повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечило удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния.

ПС 110 кВ «Спутник» обеспечит необходимой мощностью несколько жилых комплексов, рассчитанных на 27 тысяч человек, одну из крупнейших в России школ на 2 860 учащихся, а также поликлиники на 1 100 пациентов и станции скорой помощи, возводимых в Северном микрорайоне Воронежа.

Участники экскурсии поблагодарили энергетиков за организацию интересного и познавательного мероприятия.

«Технологический процесс производства синтетических материалов и эластомеров требует качественного и безаварийного обеспечения электроэнергией. Мы уверены, что посещение нашего самого современного и высокотехнологичного энергообъекта, знакомство с передовым оборудованием, а главное, - общение со специалистами Воронежэнерго, станут для наших коллеги из Воронежсинтезкаучука серьезным подспорьем в организации надежной работы энергообъектов на предприятии» - отметил директор филиала Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.

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Источник: Россети Центр Воронежэнерго

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