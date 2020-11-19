Николай Злыгостев Николай Шепырев

18 ноября состоялось заочное заседание совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Коллегиальный орган управления компании одобрил кандидатов на должности исполнительного аппарата общества, назначение которых требует согласования совета директоров.

Так в должности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг согласована кандидатура Дмитрия Моченова.

Карьеру в энергетике он начал в 2004 году с должности инженера службы ремонта тепломеханического оборудования в ООО «Мосэнерго». В 2015 принят на должность директора по развитию производственной системы ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией». В июле 2019 года принят на должность советника генерального директора компании «Россети Сибирь», а с апреля 2020 года Моченов исполняет обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг.

«Компания сегодня столкнулась с серьезным вызовом в виде снижения выручки от реализации электроэнергии, связанного с пандемией коронавируса. Денежного потока недостаточно для реализации всех амбициозных планов по развитию компании, присоединения новых потребиителей к нашим сетям, осуществления проектов цифровой трансформации, а также проектов, которые в будущем принесут хороший доход (например, зарядные станции для электромобилей, системы накопления электроэнергии, управление спросом). В этой связи самой важной задачей на новой должности вижу развитие нетарифных видов предоставляемых услуг для создания источника, который позволит реализовать все намеченные долгосрочным планом развития компании цели. Также продолжаю отвечать в «Россети Сибирь» за совершенствование проектной работы и актуализацию стратегии общества в соответствии со стратегией ПАО «Россети», - отметил Дмитрий Моченов.

Заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» согласован Николай Злыгостев. В «Читаэнерго» он работает с 1992 года – начал с должности мастера электротехнической службы. В 1999 году был назначен главным инженером Юго-Западных электрических сетей, а немного позже – директором этого предприятия. В 2006 году Злыгостев возглавил одно из основных и важных направлений работы по реализации и развитию услуг в исполнительном аппарате энергокомпании, а с декабря 2019 года исполнял обязанности заместителя генерального директора – директора филиала. Награжден Почетной грамотой РАО «ЕЭС России», Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», в 2012 году ему присвоено Почетное звание «Ветеран Читаэнерго», а в 2019 – Почетное звание «Ветеран электросетевого комплекса».

Заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети» одобрен Николай Шепырев. В электроэнергетической отрасли он с 1994 года. Трудовую деятельность начал электромонтером по обслуживанию и ремонту распределительных сетей. В 2000-2007 работал мастером участка, начальником производственно-технической службы ПО «Восточные электрические сети» «Красноярскэнерго», работал начальником отдела организации ремонтной деятельности департамента эксплуатации и техобслуживания и ремонта ОАО «МРСК Сибири». В должности заместителя директора по техническим вопросам – главным инженером филиала компании «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» - с июня 2015 года. А в апреле 2020 года назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «ГАЭС».

Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин выразил уверенность в долгосрочной и продуктивной работе назначенных руководителей: