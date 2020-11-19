В Приморском крае на автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово реконструируют мосты через реку Зеркальная и Водопадная, сообщает RosTender.info.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края объявило 2 тендер по выбору подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ. Заявки на тендеры прекращают принимать 26 ноября (Водопадная) и 27 ноября (Зеркальная), итоги закупок подведут соответственно 26 ноября и 1 декабря.

Согласно материалам тендера, реконструкция моста через реку Зеркальную на 401 километре трассы в Кавалеровском районе края займет 2 года, его введут в строй в декабре 2022 года. Стоимость работ по перестройке моста оценивается в 832 млн рублей. Мостом через Водопадную на 38 километре в Партизанском районе будут заниматься в течение года – до декабря 2021 года. На его восстановление направят 342 млн рублей.

Средства на реконструкцию обоих мостов выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 – 2027 годы».



