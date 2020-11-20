Даже в самом простом в непростое время можно увидеть праздник если приложить чуть-чуть фантазии, таланта и смысла. В это серое время года особенно хочется ярких красок и положительных эмоций, и поэтому мы решили подобно поэту “плеснуть краски на карту будня”. Так возникла идея мероприятия – объединить бизнес подход и культурное творчество в рамках художественного искусства. Это наш первый опыт такого формата. Участникам было предложено раскрасить в стиле граффити «щеку» катушки диаметром 2 метра.

На конкурс было представлено около 30 работ, авторов десяти лучших пригласили на очное участие на КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» (г.Орел), где уже ждали подготовленные «холсты» - барабаны. Каждый участник вложил в свою работу частичку души. Ребята не просто рисовали, они делились своим мировоззрением, отражая то, что им кажется важным.

Теперь эти «картины» покрыты лаком и ждут, когда на них намотают кабель. Скоро эта передвижная экспозиция разъедется по стране. Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» надеется, что эти маленькие арт-объекты, эту попытку сделать окружающий мир ярче и насыщеннее, по достоинству оценят не только партеры, но и все, кто их увидит.

Кстати, победителям были вручены, как нам кажется, достойные призы. 1 место за работу «Люди, остановитесь» занял Кульпин Евгений, 2 место за работу «Живи на полную катушку» занял Филатов Андрей, 3 место за работу «Берегите наш мир» занял Егоров Иван.

Ребята, большое всем спасибо за участие, за активную жизненную позицию, за ваше творчество и ваш талант.

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с вниманием и уважением относится ко всему, что делает. Именно поэтому его лозунг - Надежность в каждом метре. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – сделано профессионалами. Всем большое спасибо за поддержку !