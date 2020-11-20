Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» завершили работы по установке новых светодиодных светильников на Соборной площади города Арзамаса Нижегородской области.

Соборная площадь является общественным и культурным центром Арзамаса. На ней расположены сразу несколько исторических зданий: Воскресенский кафедральный собор, Никольский женский монастырь, церковь Живоносного источника и Церковь Иконы Казанской Божьей матери. Традиционно с этой площади начинается посещение туристами этого города.

«Внешний облик Арзамаса меняется. Благодаря новому освещению, жители и гости города смогут наслаждаться видом Соборной площади и в темное время суток. Хорошая освещенность улиц также обеспечивает безопасность на дорогах, как для пешеходов, так и для водителей», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Обновление освещения центральной площади Арзамаса было проведено в рамках энергосервисного контракта «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и администрации города Арзамаса по модернизации уличного освещения. Энергетики уже установили более 2 тыс. новых светильников на улицах города. Для обеспечения безопасности работ по согласованному с администрацией графику на несколько часов отключается напряжение на данном участке сети. Отметим, что все отключения электричества минимизированы.

График плановых отключений электроэнергии в рамках энергосервисного контракта размещен на главной странице сайта «Россети Центр и Приволжье» https://mrsk-cp.ru/for_consumers/planned_emergency_outages/realizatsiya-energoservisnogo-kontrakta-v-g-arzamas/.