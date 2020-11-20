Комплексная научно-техническая программа (КНТП) "Новые композитные материалы" разработана и передана на согласование в правительство. Об этом в ходе проходящего в ТАСС пленарного заседания III Международного форума "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии" сообщил директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

Создание комплексных научно-технических программ и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла - инструмент реализации Стратегии научно-технологического развития (НТР) РФ. Комплексная программа (комплексный проект) представляет собой совокупность скоординированных по задачам, срокам и ресурсам работ, включающих научные исследования и этапы инновационного цикла до создания технологий, выпуска продукции или оказания услуг.

"Я уверен, что мы в скорейшем будущем получим уже утвержденные документы по КНТП "Новые композитные материалы", она проходит сейчас, конкретно эта программа, необходимую процедуру рассмотрения в правительстве РФ. Мы участвуем в этой работе с точки зрения администрирования процесса. Определенные деньги заложены в бюджет, что позволит финансировать научно-исследовательские работы после утверждения программы. Поэтому мы достаточно уверенно по этому пути идем", - сказал Медведев.

КНТП "Новые композитные материалы: технологии конструирования и производства" ставит целью создание коммерчески востребованных технологий новых композиционных материалов в России. По словам Медведева, комплексные программы сохраняются и будут продолжены как одна из форм реализации Стратегии научно-технологического развития страны.

Особенности программы

Председатель Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям", который рассматривал КНТП по новым композитным материалам, академик РАН Игорь Каляев в ходе заседания сообщил, что приступить к реализации КНТП планируется в июне 2021 года.

"КНТП содержит комплексный план научных исследований, который составляет значительную часть программы. <…> Программа позволяет объединить усилия научных организаций, образовательных структур, министерств, заказчиков в единый план и сформировать соответствующие результаты. На выходе этой КНТП должны быть конкретные продукты, конкретные внедрения, которые имеют высокую научную поддержку и значимость", - сказал академик.

Председатель Научного совета РАН по материалам и наноматериалам, академик РАН Сергей Алдошин в ходе заседания отметил, что в рамках КНТП должен быть реализован проект по фундаментальному цифровому моделированию. Однако для таких целей потребуется суперкомпьютерный центр с производительностью не менее 20 петафлопс.

"Вообще, говорить о прогнозировании и создании новых материалов невозможно [без суперкомпьютеров]. Мы договорились с МГУ, что спуперкомпьютер "Ломоносов-2" будет участвовать в этих работах. И здесь нужно развивать не только российские программные коды и цифровые паспорта новых материалов, но и новые инженерные программы, которые потом позволят из этих материалов создавать конструкции, национальный банк по материалам и их цифровым двойникам. И это нужно делать на базе искусственного интеллекта", - считает академик.

Участники прошедшей в ТАСС встречи, которую проводил в онлайн-формате Межотраслевой инжиниринговый центр "Композиты России", обсудили внедрение технологий цифрового материаловедения на российских предприятиях, применение новых инструментов для создания материалов будущего, новые программы поддержки отрасли композиционных материалов, а также роль искусственного интеллекта в создании новых технологий.