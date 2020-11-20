 
Контракты

В Беслане на улице Чкалова построят новую школу

В Беслане на улице Чкалова построят новую школу

20 ноября 2020, 14:55
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания вскоре начнется возведение новой школы, сообщает RosTender.info.
Общеобразовательное учреждение планируют строить на улице Чкалова. Школа сможет принять 550 учеников. Из бюджета республики на ее создание направлено 489 млн рублей. Как ожидается, здание введут в строй в декабре 2021 года.
Управление капитального строительства республики объявило тендер по выбору подрядчика для строительства здания. Заявки от участников тендера принимают до 11 декабря, после чего будет выбран победитель.
 

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Источник: РосТендер

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