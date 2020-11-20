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Воробьев и Мишустин запустили работу ускорителя для коллайдера

Воробьев и Мишустин запустили работу ускорителя для коллайдера

20 ноября 2020, 17:30
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
Источник: lenta.ru

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев запустили в работу уникальную исследовательскую установку класса мегасайенс NICA в Дубне. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в пятницу, 20 ноября.

Речь идет о сверхпроводящем ускорителе тяжелых ионов, который расположен в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).

«Коллайдер в Подмосковье — это уже не научная фантастика, а состоявшийся факт. (...) Комплекс NICA позволит проводить исследования по материаловедению, нано- и пикотехнологиям, медицине, биологии, электронике, программам "Роскосмоса", ядерной энергетике и безопасности, криогенной и сверхпроводящей технике», — рассказал Воробьев.

По его словам, результаты этих исследований могут применяться в медицине, космических технологиях.

После пуска премьер-министр и губернатор пообщались с молодыми учеными, реализующими высокотехнологичный проект.

«Здесь очень много ученых, очень высокий IQ и экономическая зона, которая находится здесь неподалеку, все это и вбирает и конвертирует в практический результат», — отметил Воробьев.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

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Источник: lenta.ru

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