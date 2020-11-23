Специалисты Юго-Западного филиалакомпании «Россети Кубань» установили два факта хищения энергооборудования в Анапскоми Абинском районах Краснодарского края. Общая сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

В результате действий неустановленных лиц в ст. Гостагаевская было похищено энергооборудование, а именно масляный выключатель на подстанции110 кВ «Гостагаевская». В Абинском районе в х. Екатериновском злоумышленники срезали около 1 километра провода. По установленным фактам воровства энергороборудования специалистами «Россети Кубань» подано заявление в полицию и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Энергетики регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков). Несмотря на это, специалисты компании продолжают фиксировать случаи хищений имущества и вандальныхдействий. Кроме того, повреждения линий электропередачи становятся причиной технарушения в электроснабжении населенных пунктов и социально-значимых объектов, а сами нарушители рискуют не только здоровьем, но и жизнью.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с Уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы сроком до 10 лет.

– Кража и умышленная порча имущества компании, в том числе хищение проводов, повреждение опор, ограждений, замков и запирающих устройств представляют большую угрозу для жизни и здоровья как самих энерговоров, так и для посторонних лиц, – отметил заместитель директора филиала по безопасности Андрей Попов.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства и вандализма на энергообъектах, хищения электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков и других противоправных действиях сообщить об этом в полицию или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок на территории России бесплатный, анонимность гарантируется).