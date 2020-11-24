RusCable Insider #199 от 23 ноября 2020 года -
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24 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФОРУМЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Машиностроение
25 ноября в онлайн-формате состоится Российско-Германский отраслевой форум. В мероприятии примет участие руководство федеральных органов исполнительной власти, включая Минпромторг России, крупных российских и немецких организаций. Ключевая тема мероприятия - «Рынки роста в России».
Водород, как одна из точек роста, будет обсуждаться на пленарном заседании форума. Кроме того, в рамках дискуссионных сессий с отраслевым фокусом будут обсуждаться перспективы сотрудничества в автомобилестроении, машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, цифровой экономике и промышленной экологии.
Посмотреть программу форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на странице форума.
Онлайн-трансляция мероприятия доступна по ссылке: bf.ahk-events.ru.
Языки мероприятия: русский/немецкий с синхронным переводом.
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