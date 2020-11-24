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На Российско-Германском отраслевом форуме обсудят рынки роста в России

На Российско-Германском отраслевом форуме обсудят рынки роста в России

24 ноября 2020, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФОРУМЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Минпромторг России

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25 ноября в онлайн-формате состоится Российско-Германский отраслевой форум. В мероприятии примет участие руководство федеральных органов исполнительной власти, включая Минпромторг России, крупных российских и немецких организаций.  Ключевая тема мероприятия - «Рынки роста в России».

Водород, как одна из точек роста, будет обсуждаться на пленарном заседании форума. Кроме того, в рамках дискуссионных сессий с отраслевым фокусом будут обсуждаться перспективы сотрудничества в автомобилестроении, машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, цифровой экономике и промышленной экологии.

Посмотреть программу форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на странице форума.

Онлайн-трансляция мероприятия доступна по ссылке: bf.ahk-events.ru.

Языки мероприятия: русский/немецкий с синхронным переводом.

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Источник: Минпромторг России

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