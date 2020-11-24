В аэропорту "Внуково-3" достроят стоянку самолетов

Международной аэропорт «Внуково» (Москва) объявил тендер на завершение строительства недостроенной стоянки самолетов, сообщает RosTender.info. Стоянку начали строить некоторое время назад у перрона №4 на территории аэропорта «Внуково-3», затем работы были заморожены. По расчетам заказчика - АО «Международный аэропорт «Внуково», новый подрядчик должен будет сдать готовый объект не позднее 1 ноября 2022 года.

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, установлена на уровне 663,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 2 декабря, итоги подведут 21 декабря.



