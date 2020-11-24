 
Контракты

В аэропорту "Внуково-3" достроят стоянку самолетов

В аэропорту Внуково-3 достроят стоянку самолетов

24 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Международной аэропорт «Внуково» (Москва) объявил тендер на завершение строительства недостроенной стоянки самолетов, сообщает RosTender.info. Стоянку начали строить некоторое время назад у перрона №4 на территории аэропорта «Внуково-3», затем работы были заморожены. По расчетам заказчика - АО «Международный аэропорт «Внуково», новый подрядчик должен будет сдать готовый объект не позднее 1 ноября 2022 года.

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, установлена на уровне 663,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 2 декабря, итоги подведут 21 декабря.

 

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Источник: РосТендер

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