В аэропорту "Внуково-3" достроят стоянку самолетов

Интервью с инкогнито:
24 ноября 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Международной аэропорт «Внуково» (Москва) объявил тендер на завершение строительства недостроенной стоянки самолетов, сообщает RosTender.info. Стоянку начали строить некоторое время назад у перрона №4 на территории аэропорта «Внуково-3», затем работы были заморожены. По расчетам заказчика - АО «Международный аэропорт «Внуково», новый подрядчик должен будет сдать готовый объект не позднее 1 ноября 2022 года.
Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, установлена на уровне 663,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 2 декабря, итоги подведут 21 декабря.
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