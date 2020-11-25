Научно-производственное объединение «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» принимает участие в VIII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения». Победителей в шести номинациях выберет международный экспертный совет. При этом впервые в истории премии проводится народное голосование.

В первой номинации «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт» под номером «1» представлен энергоцентр НПО «Электромашина» мощностью 2,4 МВт. Официальное открытие теплоэнергетического комплекса на территории предприятия прошло в 2018 году.

«Энергоцентр состоит из двух газопоршневых установок мощностью 1,2 МВт каждая. Благодаря нему «Электромашина» решает сразу несколько задач. Во-первых, это собственная генерация энергии для производства, которая обходится в два раза дешевле, чем у гарантирующего поставщика. Во-вторых, установки вырабатывают 2 МВт тепловой энергии, которая закольцована в общую систему отопления предприятия. А так как в теплоэнергетическом комплексе были реконструированы еще и котлы, то теперь система отопления работает самостоятельно в зависимости от погоды на улице», – рассказал заместитель технического директора по инженерной инфраструктуре Дмитрий Галанов.

Стоит отметить, что в конкурсе принимает участие еще один проект, имеющий отношение к «Электромашине». В четвертой номинации «Инновационная разработка в сфере энергетики» под номером «11» представлена разработка инженера-конструктора отдела электрических машин Николая Неустроева.

Работа заключается в создании высокоскоростного генератора для микрогазотурбинных установок. Однако этот генератор сможет найти применение во всех областях промышленности.

«Он бесконтактный, что становится уже классикой в современном электромашиностроении. Аксиальный генератор на постоянных магнитах ранее не применялся в высокоскоростных системах, не говоря уже о получении мощностей порядка 100 кВт. В связи с этим приходится решать много творческих инженерных задач», – рассказал Николай Неустроев.

Всего в шорт-лист после предварительного отбора оргкомитетом вошли 72 заявки из России, Австрии и Республики Беларусь. В настоящий момент идет голосование членов экспертного совета по присуждению премии, а народное онлайн-голосование продлится до 6 декабря. Проголосовать можно на сайте energo-union.com/ru/award/short-list Итоги премии будут подведены 11 декабря.

Фото: НПО «Электромашина»