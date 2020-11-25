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Охранник похитил 700 метров кабеля на сумму около 150 тысяч рублей

Охранник похитил 700 метров кабеля на сумму около 150 тысяч рублей

25 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: lenoblinform.ru

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Транспортные полицейские Петербурга в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили подозреваемого в совершении кражи высоковольтного кабеля. Правоохранители установили, что 47-летний петербуржец, работающий охранником, заприметил у железной дороги незакрытый кабельный колодец и с целью легкой наживы проник на территорию станции Воздухоплавательный парк. Там при помощи ножовки он отрезал и похитил более 700 метров кабеля.

Данный электропровод предназначен для прокладки вдоль электрифицированных железных дорог. Он обеспечивает передачу питания промежуточной аппаратуры напряжением до 1000 Вольт.

Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема цветного металла, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Своим противоправным деянием он нанес ущерб организации железнодорожного транспорта на общую сумму около 150 тысяч рублей

Установлено, что петербуржец ранее неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные преступления, а также за хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

По материалам пресс-службы УТ МВД России по СЗФО

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Источник: lenoblinform.ru

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