Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
25 ноября 2020, 16:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность
Транспортные полицейские Петербурга в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили подозреваемого в совершении кражи высоковольтного кабеля. Правоохранители установили, что 47-летний петербуржец, работающий охранником, заприметил у железной дороги незакрытый кабельный колодец и с целью легкой наживы проник на территорию станции Воздухоплавательный парк. Там при помощи ножовки он отрезал и похитил более 700 метров кабеля.
Данный электропровод предназначен для прокладки вдоль электрифицированных железных дорог. Он обеспечивает передачу питания промежуточной аппаратуры напряжением до 1000 Вольт.
Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема цветного металла, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Своим противоправным деянием он нанес ущерб организации железнодорожного транспорта на общую сумму около 150 тысяч рублей
Установлено, что петербуржец ранее неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные преступления, а также за хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
По материалам пресс-службы УТ МВД России по СЗФО
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