Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех приняла участие в круглом столе Совета Федерации Федерального собрания РФ. Повесткой встречи стали меры по противодействию производству и использованию контрафактной продукции для авиационной техники. В рамках мероприятия первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук доложил о разработке и вводе электронной системы прослеживаемости металлопродукции в опытно-промышленную эксплуатацию.

Первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук в рамках круглого стола выступил с докладом, в котором рассказал о принципах устройства системы, участниках проекта, и выразил готовность компании к взаимодействию с Минпромторгом РФ и Министерством обороны РФ в рамках создания автоматизированной системы контроля оборота компонентов воздушных судов авиационной отрасли РФ.

Участники круглого стола обсудили вопрос о внесении изменений в законодательные и нормативные акты в сфере управления качеством, стандартизации, закупок и государственных нужд, направленных на обеспечение качества сырья материалов и комплектующих, поставляемых для производства военной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. По итогам встречи было предложено участникам повторно направить свои предложения по изменению нормативной базы с целью скорейшей их реализации.