Ученые создали самый маленький накопитель памяти

На основе дисульфида молибдена американские ученые создали накопитель памяти толщиной в один атом. Плотность записи информации на такой накопитель примерно в 100 раз больше, чем у современных флэш-накопителей. Статью с описанием устройства опубликовал научный журнал Nature Nanotechnology.

Новое устройство представляет собой мемристор – так ученые называют элементы памяти, которые меняют свое сопротивление в зависимости от электрического заряда, который через них прошел.

Мемристоры могут "запоминать" заряд, благодаря чему их можно использовать как замену транзисторам. Мемристоры работают быстрее современной флэш-памяти, кроме того, на них можно записать больше данных при том же размере устройства.

Толщиной в атом

Ранее считалось, что очень тонкие материалы, толщина которых приближается к размеру атома, не могут быть мемристорами. Однако опыты группы ученых под руководством Деджи Акинванде из Техасского университета в Остине (США) показали, что это не так.

Два года назад они продемонстрировали, что мемристорные свойства может проявлять практически двумерный материал на основе нитрида бора (h-BN) – его толщина составляла всего треть нанометра, то есть он был в три миллиарда раз меньше метра. Такое устройство ученые назвали атомристором, поскольку его толщина сопоставима с размерами одного атома.

В новом исследовании Акинванде с коллегами добился еще большего успеха. На основе одноатомного слоя дисульфида молибдена (MoS 2 ) они создали еще более миниатюрное устройство. Его площадь составляет всего один квадратный нанометр.

Тесты устройства показали, что плотность записи информации на него может составлять около 25 ТБ/см2. Это примерно в 100 раз больше, чем у современных флэш-накопителей. Ученые надеются, что если такие устройства дойдут до промышленного производства, то станут основой для нейроморфных вычислительных систем, новых систем радиосвязи и многого другого.

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