В поселке Октябрьский построят многоэтажный дом

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края в будущем году начнется строительство многоэтажного жилого дома, сообщает RosTender.info. Министерство строительства Хабаровского края в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для проектирования и возведения здания. Стоимость работ оценивается в 157,7 млн рублей, средства поступят из краевого бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 2 декабря, в этот же день подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, в шестиэтажном доме будет расположено 50 квартир. Их общая площадь превысит 1,85 тыс. кв. метров. Под строение отвели планировочный участок №3 на улице Учебной.

Подрядчику предстоит подготовить смету и рабочую документацию по готовому проекту и выполнить полный комплекс строительных работ с монтажом коммуникаций и отделкой фасада. Объект необходимо будет сдать через год - в ноябре 2021 года.

