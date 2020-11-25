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"Норникель" создаст туристский кластер стоимостью 12,5 млрд рублей в Мурманской области

Норникель создаст туристский кластер стоимостью 12,5 млрд рублей в Мурманской области

25 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, НОРНИКЕЛЬ, АРКТИКА, ТУРИЗМ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Компания "Норникель" планирует создать туристский кластер в Мурманской области общей стоимостью 12,5 млрд рублей. Об этом на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве" сообщил в среду вице-президент компании Андрей Грачев.

"Мы также создаем проект в Мурманской области, <…> который предусматривает создание туристского кластера и включает развитие природного, экологического туризма. Общие наши финансовые вложения - порядка 12,5 млрд рублей", - сообщил Грачев, отметив, что проект получил поддержку губернатора Андрея Чибиса.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, кластер будет называться "Порт Лиинахамари", который включает создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки. Проект получил статус резидента Арктической зоны. Ранее сообщалось, что стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), утвержденная указом президента России Владимира Путина, предусматривает развитие пяти туристско-рекреационных кластеров, в том числе "Порта Лиинахамари", на территории области.

Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" проходит с 25 по 27 ноября в онлайн-формате.

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Источник: ТАСС

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