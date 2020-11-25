Компания «Россети Северный Кавказ» выполнит технологическое присоединение энергопринимающих устройств Бондаревской ветряной электростанции (ВЭС) в Ипатовском районе Ставрополья. На реализацию проекта компания направит порядка 105 млн рублей. Специалисты филиала «Ставропольэнерго» сетевой компании обеспечат станции выдачу 120 МВт мощности, которая, как и строительство необходимой энергетической инфраструктуры, будет проведена поэтапно.

«Проектом предусмотрено возведение на объекте заявителя распределительного устройства напряжением 110 и 35 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 63 МВА каждый, - пояснил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Кроме этого, на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» энергетики установят полукомплекты дифференциально-фазных защит для предотвращения оборудования от всех видов повреждений и построят от подстанции 110 кВ «Николина Балка» две воздушные линии электропередачи общей протяженностью порядка 10 километров».

Выполненные работы позволят обеспечить Бондаревскую ВЭС необходимой мощностью и выведут ее на плановую среднегодовую выработку - около 354 млн кВт.ч. Производить электроэнергию на объекте будут 48 ветряных генераторов установленной мощностью по 2,5 МВт.



В настоящее время на Ставрополье реализуется ряд других экологических проектов в области возобновляемых источников энергии. Подготовительные работы для строительства ветряных электростанций начаты в Новоалександровском (станица Кармалиновская) и Труновском районах Ставрополья. Здесь ставропольскими энергетиками также реализуется комплекс технических мероприятий для обеспечения работы объектов «зеленой энергетики».