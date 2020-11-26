Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке отремонтируют

В ледовой Арене Кузнецких металлургов в Новокузнецке в течение года будет проходить капитальный ремонт, сообщает RosTender.info.

Администрация Новокузнецка объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения ремонта спортивного сооружения на проспекте Строителей. Из городского бюджета на эти цели готовы выделить почти 653 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 3 декабря, в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Заказчиком работ выступает Комитет по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецка. Как ожидается, капремонт завершится в конце декабря 2021 года.

Арена Кузнецких металлургов является домашней ледовой ареной хоккейного клуба «Металлург». Открытие объекта состоялось 1 октября 1984 года. Вместимость сооружения — 7533 зрителя, площадь зрительского фойе около 4000 квадратных метров. Спорткомплекс включает 6 спортивных залов, 34 спортивные раздевалки, ресторан и столовую.

