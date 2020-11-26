Новинка - оптическая подсистема СКС

Компания ДКС сообщает о вводе в ассортимент новинки – оптической СКС. Новые компоненты для построения оптической СКС вы найдете на сайте ДКС: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1167/

В оптическую подсистему СКС входят:

коммутационные 19-дюймовые панели

Основа оптической СКС - корпуса оптических коммутационных панелей высотой 1 и 2 юнита в комплекте со сплайс-кассетами.

оптические адаптеры;

Лицевые панели, входящие в комплект корпусов, позволяют установить адаптеры типа дуплекс LC, дуплекс или симплекс SC, а также адаптеры Quad-LC.

оптические коммутационные шнуры.

В состав системы входят монтажные шнуры длиной 1,5 метра на волокне ОМ2, ОМ3, ОМ4 и OS2, соединительные шнуры с коннекторами дуплекс LC и дуплекс SC, дополнительные сплайс-кассеты на 24 соединения. В конструкциях шнуров применяется волокно Corning.



Оптическая подсистема СКС предназначена в первую очередь для построения высокоскоростных магистральных линий подсистемы внутренних магистралей здания, а также систем типа "оптика на рабочее место". Входящие в ассортимент ДКС комплектующие позволяют проектировщику решать любые задачи при построении подсистем на основе оптических кабелей.



По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".