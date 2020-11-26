Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».

Ассоциация «Глобальная энергия» 1 декабря начинает новый номинационный цикл вручаемой ежегодно премии «Глобальная энергия». Прием номинационных представлений будет идти на официальном сайте ассоциации с 1 декабря 2020 по 20 марта 2021 года.

Лауреатами премии могут стать ученые из любой страны мира, авторы выдающихся научных исследований и разработок, чьи открытия и технологические новации помогают решать самые острые энергетические проблемы.

С 2019 года премия вручается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». Сам номинационный процесс от выдвижения кандидатов до награждения лауреатов предельно открыт и прозрачен. Самовыдвижение на премию не допускается.

После определения допущенных до конкурса работ ассоциация проводит их независимую экспертизу. При этом каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами по международным же стандартам. По итогам экспертизы баллы суммируются, и определяется общий рейтинг всех номинационных представлений. Затем формируется шорт-лист, а финальное решение по лауреатам принимает Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», в состав которого входят 20 ученых из 14 стран.

Объективный процесс выбора лауреатов премии отмечен на мировом уровне. «Глобальная энергия» названа Международной обсерваторией IREG одной из ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград.

В 2019 году в номинационном цикле «Глобальной энергии» принимали участие 39 ученых из 12 стран, а в 2020 году на соискание премии было выдвинуто уже 78 ученых из 20 стран мира. Представления на премию поступили примерно в одинаковых количествах: в номинацию «Нетрадиционная энергетика» - 29, «Традиционная энергетика» - 27 и «Новые способы применения энергии» - 22.

Из 78 кандидатов международные эксперты составили шорт-лист 15 претендентов на победу. Это были ведущие ученые из Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, КНР, США и Японии. На каждую из номинаций претендовали по пять ученых. Лауреатами премии текущего года стали Карло Руббиа из Италии, Пэйдун Ян из США и Николаос Хатциаргириу из Греции.

Всего с 2003 года лауреатами премии уже стали 42 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей.