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Новый взгляд на энергоресурсы представят участники конференции "Энергия из свалочного газа" в рамках РМЭФ-2020

Мероприятие пройдет в рамках Российского международного энергетического форума 2 декабря 2020 года в 13:00. Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга» и ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Модератором встречи станет доктор политических наук, Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.

В числе спикеров председатель Санкт-Петербургской Ассоциации Рециклинга Екатерина Озерова, Руководитель Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Ольга Тихова. Участие в обсуждении также примут представители таких компаний, как ООО «Продэкс Энерджи», «Цеппелин ПС РУС», «Катерпиллар Евразия», SOYA Capital, УК «Мая» и других.

Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность. Обозначить возможности использования данного опыта в России. А также рассмотреть особенности нормативно-правового обеспечения вопроса.

На конференции спикеры обсудят:

  • Утилизация свалочного газа. Международный опыт
  • Газопоршневые установки на свалочном газе: реальные проекты
  • Нормативно-правовое обеспечение в РФ деятельности по энергетической утилизации и вовлечению в хозяйственный оборот свалочного газа
  • Социально-экономические барьеры массового внедрения проектов по свалочному газу в России
  • Цифровизация отрасли обращения с отходами
  • Законодательная поддержка ВИЭ в период пандемии

Добавим, более общий диалог на тему энергии из свалочного газа энергоинноваторы и другие профильные специалисты вели в июне этого года — в преддверии РМЭФ-2020. Сейчас запланирован предметный разговор — речь пойдет именно о свалочном газе.

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Источник: Пресс-служба "ЭнергоИнновации"

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